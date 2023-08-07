سلواد: استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

قالت مصادر فلسطينية إن الفتى رمزي حامد استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال ومستوطنيه في بطنه، وذلك أثناء تواجده في مركبته قبل 3 أيام، خلال مروره بالقرب من مدخل البلدة.

استشهد الفتى رمزي فتحي (17 عاما) صباح اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله قبل عدة أيام، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، إن الشهيد حامد استشهد صباح اليوم نتيجة إصابته بجلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن.

وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد حامد، أن مستوطنا أطلق الرصاص على حامد أثناء تواجده في مركبته قرب مستوطنة "عوفرا".

وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى رمزي حامد استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال ومستوطنيه في بطنه، وذلك أثناء تواجده في مركبته قبل 3 أيام، خلال مروره بالقرب من مدخل البلدة.

وأصيب الفتى حامد برصاص حارس مستوطنة أطلق النار على مركبته، خلال تواجده في شارع وعر العدس في سلواد.

ومساء الأحد، دهس مستوطن، طفلا في بلدة كيسان شرق بيت لحم، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، فيما لاذ المستوطن بالفرار من المكان.

ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى "الجمعية العربية" في بيت جالا، غرب بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة.

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال، قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة، و6 في قطاع غزة.

وأكد تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.

وتصاعدت الاعتداءات الإرهابية التي عمد مستوطنون إلى تنفيذها في الآونة الأخيرة، كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي نفذه مستوطنون على قرية برقة شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال، مساء الجمعة الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، وإصابة آخرين.