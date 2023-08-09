اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاقتحامات والمداهمات بلدات بدو قضاء القدس، وبلدة حجة قضاء قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير توفيق حماد من بلدة بدو، والأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف.

كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضربا.

ونفذ فلسطينيون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 29 عملا مقاوما ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، شملت 4 عمليات إطلاق نار، وحالتي تحطيم مركبات للمستوطنين.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقريره اليومي، أن المقاومة الفلسطينية نفذت إلقاء عبوتين ناسفتين وإحراق مستوطنة وحالتي تصد للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات للمستوطنين و13 مواجهة تخللها إلقاء حجارة في عدة مناطق بالضفة الغربية.