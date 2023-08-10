حملة اعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في محافظة نابلس، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق، حيث بلغ عن إصابات بحالات اختناق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظة نابلس، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

واستهدف شبان بالمفرقعات النارية البرج العسكري التابع للاحتلال قرب حاجز شعفاط شمال القدس، بينما في محافظة جنين تم استهداف آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع عند مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال في منطقة مثلث الشهداء جنوب جنين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قرية بيت ريما قضاء رام الله، واعتقلت الشابين أحمد كرم الريماوي، وأنس إحسان الريماوي، وصادرت مركبة عائلة المعتقل أنس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي من مخيم عقبة جبر بأريحا أثناء مروره عن حاجز "الحمرا" بالأغوار.

والحناوي أسير أُفرِج عنه قبل أسبوع من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

واختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الشاب تامر رامي حماد من داخل مطعم في منطقة السينما، وهو من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ونفذ فلسطينيون 15 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و9 مواجهات في مناطق متفرقة.

وأطلق مسلحون النار صوب مستوطنة "بات حيفر" في طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال مرتين قرب حاجز المربعة في نابلس.

واستهدف المسلحون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم في بلدة سنجل برام الله.