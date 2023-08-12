عبّاس يلتقي بالسيسي والملك عبدالله بمصر الأحد "لتوحيد الرؤى"

يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم غد الأحد، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وقال سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، إن "القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القادة الثلاثة يبحثون آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية".

ويُشار إلى أن بمشاركة 11 فصيلا، تم عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين، ودعا خلاله الرئيس الفلسطيني إلى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ويرى محللون سياسييون اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي انعقد في نهاية شهر تموز/ يوليو، وضع آلية لاستمرار اللقاءات الوطنية رغم عدم خروجه بقرارات متعلقة بتفعيل الوحدة وإنهاء الانقسام.