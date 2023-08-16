اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين، وتوغلت في حي الجابريات، حيث اشتبكت مع "كتيبة جنين" التي أطلقت على قوات الاحتلال النار وفجرت عدة عبوات في طريق آلياتها العسكرية، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من الحي وتنسحب.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على أطرف مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين، وتوغلت في حي الجابريات، حيث اشتبكت مع "كتيبة جنين" التي أطلقت على قوات الاحتلال النار وفجرت عدة عبوات في طريق آلياتها العسكرية، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من الحي وتنسحب.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة برقين ومثلث الشهداء، واندلعت هناك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن أية إصابات أو اعتقالات.

وذكرت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين هم: أكرم الحمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد من محافظة جنين، ومن سردا شمال رام الله اعتقلت القوات محمد البزار، وليث عبد القادر شواهنة من كفر ثلث قضاء قلقيلية.

ومن من بلعا شمال طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال نادي ومحمود حسن الحلو، وحمد هاشم عليان، ومحمد مؤيد عليان، والفتى عياش ياسر حسان من مخيم نور شمس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاطف ثوابتة من بيت فجار قضاء بيت لحم.

ومن محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال عدي أبو السعد، وأحمد وهبة، محمد عصام قاروط من العيزرية، ومن عناتا اعتقلت محمد خليل حمدان، وعمر صقر من أبو ديس شرق القدس.