القبض على شبكة تروّج عملة مزيّفة من فئة الدولار في أريحا وتوزّعها في الضفة

إلقاء القبض على شبكة مختصة في تصنيع عملة مزوّرة من فئة الدولار في أريحا، توزّعها في عدد من محافظات الضفة الغربية.

أعلن جهاز الأمن الوقائي في أريحا، إلقاء القبض على شبكة مختصة في تصنيع عملة مزوّرة من فئة الدولار، وتوزيعها في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن عملية إلقاء القبض هذه جاءت بعد عملية استخباراتية للجهاز، وعقب التنسيق مع النيابة العامة بإصدار مذكرة تفتيش واعتقال.

وأضاف أنه "تمّ إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، وضبط كمية كبيرة من العملة المزورة".

وأكد "الوقائي" أنه تم تحويل الملف والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب بالمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعاملات المالية، والتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.