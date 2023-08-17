اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات وإصابات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت الشاب أمين عبد الله أبو عاهور، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في مدينة بيت لحم، كما اعتقلت عبد الخالق برناط، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بلعين قضاء رام الله، بينما اعتقلت محمد صبارنة، ومؤمن صليبي، من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير الجعبري، وليث سمودي من بلدة اليامون، خلال مرورهما قرب معسكر سالم العسكري غرب جنين.

يأتي ذلك، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع 90 قرب قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في شارع 90 الإقليمي، وأوقفت مركبة يستقلها شابين لم تعرف هويتهما بعد واحتجزتهما، حيث شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طورة جنوب غرب يعبد، وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في مدينة رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين رشقوا آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة والزجاجات الفارغة.

ودهمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: بيرزيت، المزرعة الغربية، أبو قش، وسردا، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات، قبل أن تنسحب آلياته باتجاه معسكر "بيت إيل".

وشهدت قرى: برقة، عينابوس، وقصرة، قضاء مدينة نابلس، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وتفتيش منازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

ونفذ فلسطينيون 22 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إن أعمال المقاومة تنوعت ما بين 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءين للمستوطنين، وتحطيم إحدى مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط بالضفة.