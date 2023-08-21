أريحا: الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم 4 أخرى

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، بلدة الديوك التحتا، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيته إلى عائلة محمود علي طنوس.

الاحتلال يهدم منزلا في الديوك التحتا صباح اليوم (فيسبوك)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، بلدة الديوك التحتا، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيته إلى عائلة محمود علي طنوس.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه.

وتتعرض بلدة الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال، ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.