الضفة: مواجهات إثر هجوم المستوطنين على عدة بلدات

اندلعت مواجهات إثر هجوم نفذه مستوطنون على عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين تصديا لهجوم العشرات على بلدة قصرة جنوب نابلس مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين من بؤرة "يش كودش" المقامة على أراضي الفلسطينيين، هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ووسط إطلاق كثيف للرصاص.

وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين شبان ومستوطنين إثر اقتحامهم منطقة نعلان في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين على أطراف قرية مادما جنوب نابلس.

وتتواصل اعتداءات وإرهاب المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي ما تسفر عن إصابات وشهداء وأضرار في الممتلكات والمنازل.