اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم طولكرم

اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث تم إعطاب آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم، كما استهدف مسلحون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة بشكل متتالي في المخيم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث تم إعطاب آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم، كما استهدف مسلحون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة بشكل متتالي في المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة طولكرم ومخيمها، ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم.

ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 5 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وذلك خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم.

ونفذ فلسطينيون 12 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطن.

وشملت عمليات المقاومة بحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 4 عمليات إطلاق نار، وتصديين للمستوطنين، و6 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ورصد "معطى"، إطلاق النار صوب قوات الاحتلال بالقرب مستوطنة "بيت إيل" في رام الله، فيما اندلعت مواجهات في بيتونيا، والمزرعة الغربية.

وشهدت مدينة جنين، إطلاق النار صوب قوات الاحتلال في بلدة كفر دان، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال في خرسا بالخليل، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب.