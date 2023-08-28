تخللتها مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

تركزت الاقتحامات في محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات في منطقتي نابلس وجنين، وكذلك اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة جنين، أصيب 4 شبان أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال ، واعتقل 3 منهم، فجر اليوم الإثنين، قرب بلدة يعبد، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اندلعت قرب حاجز عسكري للاحتلال، سمع خلالها أصوات إطلاق نار متبادلة، وانفجارات كبيرة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المصابين الأربعة، وهم: علي حسن أبو بكر، ووسام بسام حرز الله من يعبد، وحسان مرشد سليمان من عجة.

وأصيب ضابط إسعاف في مركز يعبد، بكسور في اليد ورضوض، بعد الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق إثناء محاولته إسعاف المصابين.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال، بتعرض قواته لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، عند موقع عسكري، قرب يعبد جنوب غرب جنين، مشيرا إلى أنه اعتقل عددا منهم، بعد إصاباتهم، كما صادر السيارة التي كانوا يستقلونها.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان وهم، الأسير المحرر كفاح الجاغوب، عز مرشود، مكرم مسعود، وتامر مسعود.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، أعقبها دخول تعزيزات من دوريات الاحتلال، وعلى إثره اندلعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وطالت الاعتقالات 6 فلسطينيين من محافظة رام الله وهم، أحمد صالح، وعبد المجيد صالح من بلدة عارورة، وأيسر طارق الحج محمد، وعلي طارق الحج محمد، من بلدة المغير، بالإضافة لأيهم البرغوثي، وإبراهيم البرغوثي من بيت ريما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي من المدينة، وجمعة الجوجو، وطلال الدبس مخيم عايدة، فيما اعتقلت الأسير المحرر ماجد متعب، وظافر الجعبري من مدينة الخليل.