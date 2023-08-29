تخللتها مواجهات وإصابات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

تركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 29 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاعتقالات، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت، والمحرر عبد الغني فارس، من بلدة سلواد، وعبيدة البرغوثي من بيت ريما، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر أحمد تركمان، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة- مخيم الجلزون قضاء رام الله.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال حسن أبو هنية، ويحيى أبو هنية من عزون، وعبد الباسط أبو العز من زيتا قرب طولكرم، بينما من محافظة نابلس اعتقلت القوات كل من: جلال أكرم أبو زيتون، ومحمد الطنبور، ويزن الطنبور، ومحمد علي البدرساوي، والمحرر مصطفى أحمد شبيب.

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى محمود الشيخ وعدي أحمد الشيخ من بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم، وثمين تركي حمدان، ومراد صالح عيسى، ووحيد غصاب جبارة من بلدة سالم.

وفي محافظة الخليل تركزت الاعتقالات في بلدة دير سامت وطالت كل من: عاطف أحمد عواودة، ووجيه عاطف عواودة، وعلاء عاطف عواودة، ومروان محمد عواودة، وعلي فريد عواودة، وقسام أحمد العواودة، وإبراهيم محمد اعقيلان عواودة، ومصعب إبراهيم اعقيلان عواودة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير الضرير الشيخ عزالدين عمارنة وفتشته وروعت الأطفال، وسلمت نجله المحرر منذ عدة أيام أحمد عمارنة بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب جندي إسرائيلي بجراح خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الاحتلال لبلدة عزون.

وأكد شهود عيان، أن جنديا إسرائيليا أصيب بعد استهداف مجموعة جنود بقنبلة محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، فيما رد عليها الشبان ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن أية اعتقالات، ومازالت عملية الاحتلال مستمرة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالقواطع الحديدية طيلة يوم أمس وأعاقت حركة الفلسطينيين بالذهاب والعودة إلى أعمالهم وجامعاتهم ومنازلهم.

واستهدف فلسطينيون برجا عسكريا للاحتلال شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بإلقاء مقاومين قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة"، نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمالي الخليل. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في منطقة صافا في البلدة.

واندلعت منتصف ليلة الثلاثاء مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجا واندلعت مواجهات على إثرها بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بشكل كثيف اتجاههم قرب ملعب العوجا وسط البلدة، حيث بلغ عن إصابات جراء الاختناق بالغاز المدمع.

ونفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن إصابة في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وتصدي لاعتداءين للمستوطنين، وتحطيم مركبتين لهم في القدس وقلقيلية.