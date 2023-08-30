وفاة الشاب عايد عادل قني إثر انفجار عرضيّ في كفر قليل جنوب نابلس

توفي الشاب عايد عادل قني، وهو في الثلاثين من عمره، إثر انفجار عرضيّ جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع داخل منزل إثر انفجار عبوة محلية الصنع، في قرية كفر قليل، أسفر عن إصابة الشاب بجراح حرجة.

ووصل طاقم طبيّ إلى المكان، قدّم الإسعافات الأولية الضرورية، ونقله إلى مشفى "رفيديا" في نابلس، حيث أُقرّت وفاته هناك، متأثرا بإصابته.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لقي الشاب أشرف حسين من عناصر كتائب القسام في دير البلح مصرعه وأصيب آخر، من جراء انفجار عرضي داخل موقع للمقاومة وسط قطاع غزة المحاصَر.

والليلة الماضية، تركزت اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.