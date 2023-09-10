مواجهات واشتباكات مع الاحتلال بأريحا واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام أريحا، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه الشبان في شارع عمان بالمدينة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، بعدد من الآليات العسكرية مدينة أريحا، حيث اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين مجموعة مسلحة وجنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من شارع مصنع الحديد، ونصبت حاجزا في شارع عمان بالمدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام أريحا، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه الشبان في شارع عمان بالمدينة.

ودارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين، إذ سمع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال، فيما تم استهداف آليات الاحتلال بزجاجة حارقة قبل أن تنسحب من المدينة، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا قبل أن تعتقل 3 شبان من منازلهم. والمعتقلون هم، حامد الشولي، وجمال أبو حيط، وعلي الحج محمد.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين حسن ياسر درويش، ومحمد عاهد شطارة خلال اقتحامها بلدة العيسوية، فجر اليوم.

وفي بيت لحم، استهدف مسلحون بوابل من الرصاص، مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراض فلسطينية قرب مدخل بلدة بيت فجار.

واستهدفت المقاومة في جنين،، طائرات إسرائيلية مسيرة، حلقت في سماء جنين، بوابل من الرصاص.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة راس كركر وآخر عند مدخل بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين بلدات غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة النبي صالح شمال رام الله، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة برقة شرق رام الله، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ووثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 510 حالات اعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بينها 44 طفلا و7 سيدات.