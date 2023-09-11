حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات بأريحا وجنين

ذكر نادي الأسير قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طلبة جامعات وكليات، و11 فلسطينيًا من الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، رام الله، والقدس.

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في مخيم عقبة جبر بأريحا وفي منطقة جنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وذكر نادي الأسير قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طلبة جامعات وكليات، و11 فلسطينيًا من الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، رام الله، والقدس.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في عدة مناطق، وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها خرابا، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية حي البيادر شرقي مدينة جنين بواسطة شاحنة كبيرة، وتم اكتشافها من قبل مقاومين، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالمكان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وصلت لدعم القوات الخاصة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المدينة.

وخاضت المقاومة اشتباكات عنيفة خلال تصديها للاقتحام، حيث أعلنت كتائب القسام وكتيبة جنين في بيانات منفصلة تصديها للاقتحام واستهداف تعزيزات الاحتلال وقناصته بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وتسللت قوة خاصة إسرائيلية على مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين واندلاع اشتباكات عنيفة بالمكان.

وأصيب فلسطينيون، واعتقل آخر، صباح اليوم الإثنين، جراء مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال، مخيم عقبة جبر.

وتخلل الاقتحام، مداهمة عدة منازل في مخيم عقبة جبر، حيث عبث جنود الاحتلال فيها، حيث اعتقل الجنود، أحمد بسام احميدات، والفتى عبد الرحمن حنفية.

وأفاد الهلال الأحمر في بيانٍ مقتضب، أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلها إلى مستشفى أريحا، فيما تحدثت مصادر طبية، عن إصابة طفلين آخرين أثناء ذاهبهما إلى المدرسة في المخيم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، هم المحرر مثنى القواسمي، وأنس سلهب، وعدنان مسودة، وباسل فراح، ومحمد أبو هليل، ومحمد مطور، وعبيدة عادي، وضياء الزهور.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال كل من: مهران احميدان، ومحمود منصور، وكلاهما من بلدة بدو، فيما اعتقلت قوات الاحتلال من المزرعة الغربية شمال رام الله، بدر الدين صالح.

كما اعتقلت عبد الله زكارنة من منزل عائلته في حي البيادر بجنين، وعلاء عنايا، ومجد عنايا، من بلدة عزون شرق قلقيلية والتي شهدت مواجهات عنيفة.