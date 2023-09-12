"الركن الشديد 4": مناورة لفصائل المقاومة بغزة

تأتي هذه المناورة لفصائل المقاومة، بالتزامن مع ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة. وسمع في أنحاء قطاع غزة أصوات انفجارات ناتجة عن أعمال تدريب تجريها المقاومة الفلسطينية، وصواريخ تطلقها نحو بحر غزة.

بدأت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"، وذلك عبر إطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وتأتي هذه المناورة لفصائل المقاومة، بالتزامن مع ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة.

وسمع في أنحاء قطاع غزة أصوات انفجارات ناتجة عن أعمال تدريب تجريها المقاومة الفلسطينية، وصواريخ تطلقها نحو بحر غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الفصائل ستنفّذ، مناورة مشتركة في محافظات القطاع، مشيرةً إلى أنها ستستمر لأربع ساعات بدءًا من الساعة الـ7:00 صباحا.

وذكرت الوزارة، أن إجراءات ميدانية ستتزامن مع المناورة، على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار الأجهزة الأمنية، كما ستتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

وأوضحت أنّه "سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بصورة جزئية عبر شارع الرشيد، خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية عند شاطئ دير البلح حتى ميناء خان يونس جنوبا".

يشار أن مناورة "الركن الشديد" تجري للمرة الرابعة بين فصائل الغرفة المشتركة في قطاع غزة، وقد أجريت سابقًا في شهر كانون أول/ ديسمبر 2022، وقبل ذلك في شهر كانون أول/ ديسمبر 2021.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أعلنت، الأحد، خلال جولة استطلاعية وتفقدية قامت بها قيادة الغرفة لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة والداخل، أنها ستنفذ "مناورة الركن الشديد 4" اليوم، في ذكرى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.