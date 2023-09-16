الاحتلال يقتحم بيتا فجر السبت.. تخريب ممتلكات وتسجيل إصابات

أبلغ مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها.

أصيب، فجر اليوم السبت، عشرات الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام والمسيل للدموع، باتجاه منازلهم.

وأبلغ مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من أبواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل أحياء البلدة.

وقالت شاهدة عيان لمراسل "وفا" إن أطفالا أحدهم لا يتعدى عمره العام الواحد أصيب باختناق شديد، وأن آخرين أيضا عانوا من صعوبة بالغة بالتنفس بسبب انتشار الغاز في البلدة.

وأوضح الأهالي أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في أكثر من حي، فيما أغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول إليها والخروج منها.

وتتعرض بيتا منذ أيام لاقتحامات متكررة، وأغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل إلى خارجها.