إصابات في قمع الاحتلال تظاهرات شرقي غزة تنديدا باقتحام الأقصى

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المظاهرات السلمية التي انطلقت في محاذاة الشريط الحدودي الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، للتنديد باقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية شرطة الاحتلال التي أخلت المسجد من المصلين؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الأحد، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرات تضامنية مع المسجد الأقصى، قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر.

وأكدت مصادر محلية إصابة شابين برصاص الاحتلال الحي شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وزعم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أن المتظاهرين قاموا بـ"حرق الإطارات المطاطية وتفجير العبوات الناسفة".

وقال جيش الاحتلال إن قواته تتعامل مع "المئات من مثيري الشغب بالقرب من السياج في قطاع غزة"، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى تفجير عبوات ناسفة في محاولة لاستهداف قوات الاحتلال قرب السياج.

وأفادت مصادر طبية بأن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز بشكل مباشر، وحالات اختناق من جراء تفريق جيش الاحتلال تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة ومناطق الـ48.

وذكرت المصادر أنه من ضمن المصابين صحافيين فلسطينيين أصيبا بشكل مباشر بقنابل غاز، ولم تحدد طبيعة إصابتهما بعد.

وخلال ساعات اليوم، توافد مئات الفلسطينيين من قطاع غزة نحو السياج الفاصل للمشاركة في مظاهرات تنديدا باقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وإفراغه من المصلين.

وألقى المتظاهرون الحجارة قرب السياج، وأشعلوا إطارات السيارات المطاطية، فيما نشر الاحتلال قواته المدججة بالسلاح وآلياته، ووحدة القناصة على طول السياج الفاصل لتفريق التظاهرات.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم 303 مستوطنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة ما يسمى بـ"رأس السنة العبرية" مع قيام شرطة الاحتلال بإفراغه من المصلين، بحسب ما أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

من جانبه، أدان الأردن، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي.

وطالب المجالي، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته".

وحذر من "استمرار هذه الانتهاكات"، داعيا إلى ضرورة "احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وجدد المجالي تأكيد بلاده على أن "المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".