اقتحامات واعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، والخليل ورام الله، حيث تم خلالها مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، واستهدف الشبان خلال الاقتحام آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف جنوب نابلس وأخذت قياسات 3 منازل تمهيدا لهدمها، بينها قياسات منزلي عائلتي الأسيرين مهند شحادة وحامد كايد صباح الذين يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية "عيلي" جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرون.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان عقب اقتحام منازلهم في المخيم.

ومن بلدة أماتين في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كذلك ثلاثة شبان عقب اقتحام منازلهم.

وعرف من بين الشبان الذين اعتقلهم الاحتلال: عز الدين بري، وهمام صوان من بلدة أماتين، ومحمد عماد شبيطة من عزون شرق قلقيلية، وإيهاب هزيم من نابلس.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمود محمد جوابرة، وخليل محمد الكدناوي، ولؤي جمال جوابرة من مخيم العروب.