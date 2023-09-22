استشهاد الشاب عبد الله أبو حسن من اليامون غرب جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب عبد الله أبو حسن من بلدة اليامون، غرب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام كفر دان.

استُشهد الشاب عبد الله أبو حسن من بلدة اليامون، غرب جنين، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام كفر دان.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين، فجر اليوم.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بشظايا رصاص وآخرون بالاختناق، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا غرب المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصابا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا.