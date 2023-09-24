سلفيت: الاحتلال يخطر بوقف البناء في 17 منزلا و4 بركسات

اقتحمت قوات الاحتلال القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة، غربي سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس سرطة، إبراهيم الخطيب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

وبين أن مجموع الاخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 إخطارا.

وكانت قد اقتحمت قوة إسرائيلية، قراوة بني حسان، الأسبوع الماضي، وسلمت ثمانية فلسطينيين إخطارات بهدم مساكنهم بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج". وأشار الشهود، إلى أن مواجهات اندلعت بين السكان والقوات.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.