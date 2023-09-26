عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في بالجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض تقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في بالجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأمس الإثنين، اقتحم 351 مستوطنا المسجد خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

وفي يوم الأحد، اقتحم 673 مستوطنا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ 500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين، حيث أتت هذه الاقتحام بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

إلى ذلك، واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم.

ومقابل ذلك، يواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة بمناسبة ما يسمى عيد "العرش"، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه.

وأشارت الدعوات الفلسطينية إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.