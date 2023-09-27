اعتقالات في الضفة والقدس تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات القدس، والخليل، وقلقيلية، وطوباس، وبيت لحم، ونابلس، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان والقوات المقتحمة للمدينة.

واعتقلت قوات الشابين: مجد سعيد أبو سياج وعميد دراغمة، وعبد الكريم أبو سياج، عقب اقتحام منازلهم في مدينة طوباس، وعاثت فيهما خرابا ودمرت بعضاً من محتوياتهما، قبل اقتياد الشبان لجهة غير معلومة.

ودارت اشتباكات بين القوات المقتحمة ومقاومين تصدوا لهم بالأسلحة الرشاشة، وسمعت انفجارات جراء إلقاء العبوات محلية الصنع.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية كبيرة من حاجز تياسير شرق المدينة لتؤمن قواتها، لتنسحب بعدها قوات الاحتلال وسط رشقات أسلحة المقاومين.

وقالت سرايا القدس في طوباس في بيان مقتضب: "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتوغلة داخل المدينة بصليات كثيفة من الرصاص".

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحامات ليلية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أسامة الرجبي، عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل والعبث بمحتوياته.

ومن بلدة الشيوخ شرقي المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قسام حلايقة والشابين أحمد حلايقة ورزق حلايقة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وأوقفت مركبات المواطنين ودققت هوياتهم.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قتيبة رمضان عويصي، بعد اقتحام منزل عائلته في حي القرعان.