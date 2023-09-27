السلطة الفلسطينيّة تطالب الإدارة الأميركية بإعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

قالت الخارجية الفلسطينية: "بمناسبة إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة نتوقع أن تفي الإدارة الأميركية بوعودها للفلسطينيين، وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطنين الفلسطينيين، انسجاما مع تعهداتها تلك".

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأميركية إلى إعفاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، من تأشيرة دخول بلادها، أسوة بالإسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان: "في الوقت الذي تحدثت فيه الإدارة الأميركية مرارا أن هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، نتوقع من هذه الإدارة أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به".

وأضافت الوزارة: "نتمنى من الإدارة الأميركية، أن توفر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".

وتابعت: "بمناسبة إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة نتوقع أن تفي الإدارة الأميركية بوعودها للفلسطينيين، وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطنين الفلسطينيين، انسجاما مع تعهداتها تلك".

وأعلنت الولايات المتحدة قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة للدخول لأراضيها، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت تقارير صحافية بأن القرار "يكلل جهودا استمرت عقود بهدف السماح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، دون الاضطرار إلى إجراء عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للحصول على تأشيرة دخول".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أنهم يتوقعون "أن يتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".