وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

وفد يترأسه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يصل قطاع غزة للتشاور مع حكومة حماس حول إجراء الانتخابات المحلية الخاصة بالبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة.

وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إلى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، لإجراء مشاورات مع قوى وطنية ومجتمعية حول ملف الانتخابات خاصة "المحلية" في القطاع.

وقال المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، إن "وفدا من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة رئيسها حنا ناصر، وصل قطاع غزة في زيارة تنتهي صباح الخميس".

وأضاف أن الوفد "سيلتقي خلال الزيارة كافة الفعاليات الوطنية والمجتمعية في غزة". وأشار كحيل إلى أن هذه الزيارة "تأتي تلبية لدعوة قدمتها لجنة المتابعة في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بغزة".

والأربعاء، قالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس، "استقبلت إدارة منفذ بيت حانون (إيرز بين قطاع غزة وإسرائيل)، رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، قادما من المحافظات الشمالية".

وفي آب/ أغسطس الماضي، دعت فصائل فلسطينية إلى إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وفي ذات الشهر، دعت حركة "حماس" خلال لقاء نظمته في مدينة غزة حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) بالقطاع، إلى "توافق وطني لإجراء الانتخابات المحلية للبلديات في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2021، جرت آخر انتخابات بلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة؛ حيث لم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني وسيطرة قطاع حماس على القطاع عام 2007.