اشتية: مناطق "ج" جزء لا يتجزأ من فلسطين

اشتية يقول إن السلطة تعتزم اتخاذ إجراءات تعزيز صمود الأهالي في المناطق ‘ج‘، وتطوير البنية التحتية الفلسطينية في هذه المناطق.

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إلى وجود محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم المناطق المصنفة "ج" وفقا لاتفاقية أوسلو، وشدّد على أن هذه المناطق تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين.

وأضاف اشتية، خلال كلمته في جلسة الحكومة اليوم في رام الله، أن "مجلس الوزراء سيناقش تعزيز صمود الأهالي في المناطق ‘ج‘، وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق".

وشدّد على أن الحكومة "تمنح أولوية كبرى لتطوير هذه المناطق في مجمل المجالات"، مشيرُا إلى "تجديد إطلاق البرامج ذات الصلة بهذه المناطق، مع تفعيل جميع الوزارات لضمان نجاح هذه الجهود وفق اختصاصاتها".

يأتي ذلك فيما تخطط سلطات الاحتلال لإقامة 22 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق "ج" على مدى الضفة الفلسطينية والأغوار، ضمن مخطط يهدف إلى الاستيلاء على هذه المناطق.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.