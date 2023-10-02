حملة اعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء حسن وحمزة وحسين حرزالله من بلدة يعبد، كما اعتقلت الشاب محمد المبيض من منطقة المراح بمدينة جنين، وكذلك الأسير المحرر قيس عرعراوي من مخيم جنين، خلال اقتحام منطقة شارع حيفا بمدينة جنين.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفقوعة، والمقام فوق أراضيهما جدار الضم والتوسع العنصري ومستوطنة "ميراف"، وشنّت حملة تمشيط واسعة وسيرت آلياتها في أحيائهما في خطوة استفزازية.

وتواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل جهاد محمد محمود أبو الرب، المكون من طابقين، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن طردت صاحب المنزل وزوجته وأطفاله منه، وقامت بوضع أسلاك شائكة حول المنزل، إضافة الى سواتر إسمنتية على نوافذ المنزل المحاذي لمدرسة الذكور، حيث لم تنتظم الدراسة في المدرسة بعد تعليقها بقرار من تربية جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عقربا وقبلان جنوبي نابلس، فيما اعتقلت القوات الشاب محمد بشكار بعد اقتحام منزل عائلته في حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال يوم الأحد، بلدتي يطا والسموع وأغلقت مداخلهما، في إطار عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق نار على مستوطنة "عسهئيل" جنوبي الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية للمستوطنة، وطريق يطا-السموع، ومدخل بلدة السموع الغربي، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال.