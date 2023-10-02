5.48 مليون نسمة في الضفة وغزة 78% منهم يقيمون في الحَضَر

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان في فلسطين بلغ 5.48 مليون نسمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، حتى منتصف العام الجاري.

أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بلغ في منتصف العام الجاري، 5.48 مليون نسمة.

ولم تشر المعطيات الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للإسكان إلى عدد السكان في القدس المحتلة.

في حين أفاد تقرير سابق للجهاز بأن عدد سكان الضفة الغربية بلغ حوالي 3.25 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.23 مليون نسمة.

ووفقا للمعطيات التي وردت في التقرير الصادر عن الجهاز اليوم، فإن 78% من الفلسطينيين يقيمون في تجمعات مصنفة كـ"حضر"، في حين بلغت نسبة المقيمين في تجمعات مصنفة كـ"ريف" 14%.

فيما بلغت نسبة السكان المقيمين في تجمعات مصنفة كـ"مخيمات" 8%.

وبيّن التقرير أن الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل إلى 910 أفراد في كل كيلومتر مربع، (575 فردا/ كم2 في الضفة الغربية مقابل 6,102 أفراد/ كم2 في قطاع غزة).

وأظهرت المعطيات أن 81% من الأسر تسكن في مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة، وتتوزع هذه النسبة بواقع 87% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في الضفة وغزة 7% (5% في الضفة الغربية، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12%.

أكثر من نصف الأسر تعيش في شقق سكنية

وبلغ إجمالي الأسر في الضفة وغزة التي تعيش في شقق سكنية 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كمنزل، وأقل من 0.5% من الأسر تسكن في "فيلا"، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة أو خيمة.

1.5 فرد في الغرفة الواحدة

وبحسب المعطيات، فإن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين بلغ 1.5 فرد/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرد/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرد/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرد/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرد/ غرفة في قطاع غزة.

اكتظاظ المساكن

وبيّنت المعطيات أن 5% من الأسر في الضفة وغزة تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة. وعلى مستوى نوع التجمع فتبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في عام 2022.

مصادر المياه

وتشير البيانات إلى أن 40% من السكان في الضفة وغزة يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن (بواقع 66% في الضفة، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف، وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في عام 2020.

مساكن متصلة بشبكة صرف صحي

ووفقا للمعطيات التي أوردها الجهاز المركزي للإحصاء، تقم 28% من الأسر الفلسطينية في مساكن متصلة بحفر امتصاصية، و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرقا أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

ارتفاع عدد الوحدات السكنية المرخصة لعام 2022

وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في الضفة وغزة (الجديدة والقائمة) 23,148 وحدة سكنية مرخصة، بمتوسط مساحة 167.3م2، حيث تتوزع بواقع 21,447 وحدة سكنية مرخصة في الضفة بمتوسط مساحة 167.0م2، وفي قطاع غزة 1,701 وحدة سكنية مرخصة بمتوسط مساحة 171.0 م2.