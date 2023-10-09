تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة والقدس طالت قادة من حماس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وتخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قادة في حركة حماس، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة واستهداف لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في بعض المناطق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وطولكرم، ونابلس، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس الشيخ حسام حرب من قرية اسكاكا شرق سلفيت، كما اعتقلت الشيخ مهند أبو رومي من بلدة العيزرية، والقيادي في حماس عمر دراغمة من طوباس، والشيخ عبد اللطيف سعادة خاطر، والشيخ مجدي سعادة خاطر من عقربا.

وطالت الاعتقالات كل من: حمزة عمر دراغمة، والمحرر براء حماد، ومحمود حج محمد، وحمزة الحافي، والمحرر طلال أبو عصبة، والفتى عادل إياد المقيطي، وعقبة جبر، ومرشد الزعاقيق، ويوسف أحمد صبارنة، وقسام غازي عادي، وأحمد مرشد صبارنة، ويزن محمد الطيطي، ويزن كراجة، والمحرر رائد ريان، وسينار حمد.

كما طالت الاعتقالات أيضا: محمود عبد الفتاح برناط، وصالح حسن صلاحات، ومحمود غرابلة، ومصطفى برقان، وعلي يوسف ديرية، وأحمد فلاح ديرية، وماهر القريب، وحبيب صلاح قاسم، وأحمد كرم جودة، ومحمد حجازي، والمحرر رامي احدوش، وعلي سليمان، ونصر العفيفي، وعبد السلام أبو سرور، ونضال أبو سرور.

أعلنت سرايا القدس –كتيبة طوباس فجر اليوم الاثنين، عن اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة وإفشال مهمتها والتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وقالت كتيبة طوباس في بيان، إنه ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية تمكن مقاتليها من اكتشاف قوة خاصة، تسللت الساعة الرابعة فجر اليوم، وباشروها بإطلاق نار كثيف واشتباك مسلح.

ولفتت كتيبة طوباس، إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت البلدة لسحب القوة الخاصة، عبر كمين محكم على شارع الغور.

وقالت سرايا القدس في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا يهاجمون حاجز دوتان العسكري ويستهدفون تجمع لجنود الاحتلال على الحاجز بصليات مباشرة وكثيفة من الرصاص، ضمن معركة طوفان الأقصى".