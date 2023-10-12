تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات بالضفة تطال كوادر من حماس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين بضمنهم قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم. جرى نقل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة بأعمال مقاومة مسلحة.

تصاعد المواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت كوادر من حركة حماس، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة واشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الاحتلال في عدة مناطق أبرزها جنين وقلقيلة وأريحا.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين بضمنهم قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وجرى نقل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين معتصم حنيني وصهيب أبو ثابت، من منزليهما في قرية بيت دجن، شرقي مدينة نابلس.

واعتقلت الأسير المحرر مصطفى حجة، والناشط الصحافي صدام راغب صلاح، من منزليهما في قرية برقة، بالإضافة للمحرر مهند رمضان من قرية تل، قضاء نابلس.

وذكر نادي الأسير أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر وعين السلطان، واعتقال 4 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون وقيادي في حماس.

وأوضح أن المعتقلين هم: الأسير المحرر مأمون موسى رومة، والقيادي في حماس الأسير المحرر خالد براهمة، من مدينة أريحا، شاهر جهاد أبو شرار من مخيم عين السلطان، وأيمن أبو غالي من مخيم عقبة جبر للاجئين.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة طولكرم، واعتقل الشاب أحمد أبو خديجة من منزل عائلته، وهو شقيق الشهيد أمير أبو خديجة، بالإضافة للأسير المحرر سلام مناصرة من عزبة الجراد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يونس جمال عيسى من منزل عائلته في مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل، وماجد وراسنة من بلدة الشيوخ.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر إياد نوفل، عقب اقتحام وتفتيش منزله في مدينة قلقيلية، والشابين أنس مصلح وأوس سويلم من منزليهما في المدينة.

وطالت الاعتقالات كلا من: المحرر معد كنعان من بلدة جبع جنوبي مدينة جنين، وكلًا من: عبد الرحمن أبو خضر، أحمد أبو سرية، من المدينة، والقيادي في حركة حماس خالد الحاج من حي الجابريات بجنين.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات احتلال الشاب علاء قاسم من مخيم الجلزون للاجئين، والشاب مهند مجدي الريماوي من منزل عائلته في بلدة بيت ريما.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات فجر اليوم الخميس، عقب اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية لعدة أحياء ومناطق في مدينة جنين.

واقتحم جيش الاحتلال حي الجابريات والبيادر في مدينة جنين، قبل اندلاع مواجهات مع المواطنين تخللها إطلاق نار.

وأفاد الهلال الأحمر أن فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في مدينة جنين، بينما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وآليات إلى المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة جبع بمدينة جنين، كما دار اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، فيما أطلقت مجموعة من المسلحين النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا

وقالت سرايا القدس في جنين في بيان مقتضب: "استهدفنا قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص".