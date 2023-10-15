الاحتلال يمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون بمحافظة نابلس

أفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الواقعة بين عقربا ويانون، وأجبرت المزارعين على مغادرتها، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عشرات المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم عنوة في خربة يانون جنوب نابلس في الضفة الغربية، فيما قامت عصابات من المستوطنين برشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الواقعة بين عقربا ويانون، وأجبرت المزارعين على مغادرتها، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات للفلسطينيين، بالقرب من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مراد ناصر، بأنه أثناء مروره بمركبته على الطريق الرئيس الواصل بين قرية برقة ودير شرف شمال غرب نابلس، تفاجأ بمركبة زرقاء تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وبداخلها عدد من المستعمرين ألقى أحدهم حجرا باتجاه مركبته حيث أصاب الزجاج الأمامي للمركبة.

وأشار إلى أنه واصل المسير بمركبته رغم الأجواء الماطرة خوفا على حياته، فيما واصل المستعمرون الطريق باتجاه مستوطنة "حومش".

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عدة مركبات شوهدت تقل مستعمرين إلى جبل العرمة، الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا.