الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين ويحاصر نور شمس

يوم 6 تموز/يوليو 2023، نفذ الشاب أحمد ياسين غيظان (19 عاما) عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة قلقيلية، وقتل جنديا من جيش الاحتلال وأصاب آخر، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان، في بلدة قبيا، غربي مدينة رام الله، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم نور شمس في طولكرم، وسط مواجهات واشتباكات عقب استشهاد الفتى طه محاميد (16 عاما).

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وداهمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة قبيا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد غيظان، وباشرت جرافة كانت برفقة جيش الاحتلال بهدم المنزل.

ويوم 6 تموز/يوليو 2023، نفذ الشاب أحمد ياسين غيظان (19 عاما) عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة قلقيلية، وقتل جنديا من جيش الاحتلال وأصاب آخر، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة "أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال، وتغوله على أهلنا وشعبنا، ورداً على تدنيس مقدساتنا".

وبعد العملية بيوم، 7 تموز 2023، دهم جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد غيظان واعتقل والده وشقيقه وشقيقته، وأخذ قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

وأصدر جيش الاحتلال قرارا بهدم منزل عائلة الشهيد غيظان بقرار عسكري صدر عن جيش الاحتلال يوم 18 آب/ أغسطس 2023.

وفي محافظة طولكرم، استشهد طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة محاميد بالرصاص الحي، كما أصابت والده في الظهر من قناصة الاحتلال عندما حاول انقاذ نجله وسحبه إلى مكان آمن، وتم نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات منازل الفلسطينيين في منطقة المحجر، وجبل النصر في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، ونشرت قناصتها على أسطحها.