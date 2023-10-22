غارات مكثفة للاحتلال على غزة وحصيلة شهداء الضفة ترتفع لـ 90

خلف القصف في ساعات الفجر الأولى أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى من المدنيين، بينما بلغت حصيلة الشهداء، يوم السبت وحده نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين.

كثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غاراته على المناطق المأهولة في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال لليوم 16 على التوالي قصف المباني السكنية والمساجد في قطاع غزة.

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وخلف القصف في ساعات الفجر الأولى أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى من المدنيين، بينما بلغت حصيلة الشهداء، يوم السبت وحده نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتبارا من اليوم سنكثّف الضربات ونقلل حجم الخطر".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 90 منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث استشهد بغضون ساعات 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، سقط 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.