مستشفيات غزة فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية: استشهاد 57 موظفا صحيًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن أغلب الشهداء سقطوا في جنوب القطاع.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مقتل 57 موظفا صحيًا وإصابة 100 آخرين، خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي عقد بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، إن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 57 كادرًا صحيًّا، وإصابة 100 آخرين".

وأضاف أنه "من جرّاء الحرب، (سُجّل) خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة، بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".

وتابع القدرة أن "المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وأخرجها من الخدمة".

وأوضح القدرة أن "الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات لم تشاهدها من قبل، منها حروق شديدة وإذابة للجلد على أجساد الجرحى"، مشيرا أنه "يصعب التعامل معها".

وطالب متحدث الوزارة المؤسسات الدولية بـ"الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم (من قبل إسرائيل في القصف) وإحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنها تلقت 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 830 طفلا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين إن إجمالي عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 5087 إضافة لإصابة 15273 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأشارت إلى أن من بين هذا العدد من القتلى 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا.

كما أفادت الوزارة بمقتل 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيرة إلى أن أغلب القتلى سقطوا في جنوب القطاع.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن استشهاد 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.