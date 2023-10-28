الاحتلال يجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم

العائلات أجبرت على هدم منازلها ذاتيًا لتجنب دفع تكاليف الهدم التي تصل لنحو 200 ألف شيكل في حال قامت بلدية الاحتلال بتنفيذه.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم السبت، على هدم منازلهم في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية بأن المنازل تعود للمواطنين: عمر نصار الحسيني، وخليل نصار الحسيني، وصلاح نصار الحسيني.

ونقلت "وفا" عن صلاح نصار قوله إن المنازل الثلاثة تؤوي نحو 18 فردًا، وسيصبحون في العراء بعد اليوم، مضيفًا أن مساحة كل منزل تبلغ 70 مترًا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت المنازل، وفرضت غرامة على أصحابها بعد فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.

وأوضح أن العائلات أجبرت على هدم منازلها ذاتيًا المبنية منذ 5 أعوام، لتجنب دفع تكاليف الهدم التي تصل لنحو 200 ألف شيكل في حال قامت بلدية الاحتلال بتنفيذه.