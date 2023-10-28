هدم منزل لأسير محرر واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

باجس نخلة من الأسرى الذين قضوا أطول فترات "الاعتقال الإداري"، في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 22 سنة

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تيليغرام

وبحسب مصادر محلية لـ "وفا" هدمت جرافات الاحتلال منزلاً مكونًا من طابقين يعود للأسير باجس نخلة.

وأضافت المصادر أن "العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرتهم سلطات الاحتلال قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص".

ويعد الشيخ، باجس نخلة، من بين الأسرى الذين قضوا أطول فترات "الاعتقال الإداري"، في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث اعتقل لأول مرة عام 1988 من داخل مسجد مخيم الجلزون شمال رام الله، ثم توالت اعتقالاته وقضى في سجون إسرائيل أكثر من 22 سنة، وكان من ضمن المبعدين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أواخر عام 1992 وبقي هناك لمدة عام.

وفي الغضون تشهد الضفة الغربية موجة مواجهات ميدانية بين الأهالي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ 22 يومًا على التوالي.