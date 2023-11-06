قوات الاحتلال تعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

قوات الاحتلال تعتقل عهد التميمي إثر اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بزعم "الاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح",

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وادعى ناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن "عهد التميمي أوقفت للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح"، وأضاف "أحيلت التميمي إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

وأضاف أن الناشطة (22 عاما) أوقفت خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي "هدفت إلى توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية" في شمال الضفة الغربية المحتلة، على حد مزاعمه.

وفي رده على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول سبب اعتقالها، شارك مصدر أمني منشورا باللغتين العربية والإنجليزية نسب لعهد التميمي وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنفي التميمي وعائلتها بشكل قاطع أن تكون عهد قد شاركت المنشور المزعوم أو أن يكون لها أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوعد المنشور الذي تداوله مستوطنون وناشطون يمينيون ضمن الحملات التحريضية على العرب، ونسبوه للتميمي، الإسرائيليين بـ"الذبح"، مضيفا "نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها".

ولم يكن الحساب المزعوم متاحا على منصة إنستغرام صباح الإثنين؛ وأكدت والدتها، ناريمان التميمي، "يتهمونها بنشر منشور يحرض على العنف لكن عهد لم تكتبه"، مشيرة إلى وجود "عشرات الحسابات باسم عهد".

وتابعت الأم "لا علاقة لعهد بهذه الصفحات وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور... ليس لعهد حساب على إنستغرام".

وأكد التميمي أن زوجها، والد عهد، معتقل أيضا منذ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا تتوافر للعائلة أي معلومات عنه.

وأصبحت عهد التميمي وجها معروفا عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر عندما صوِّرت وهي تعض جنديا إسرائيليا لمنعه من توقيف شقيقها الصغير الذي ثُبّت على الأرض.

وأصبحت مذاك رمزا للمقاومة الفلسطينية ويعتبرها الفلسطينيون مثالا للشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوقفت عهد التميمي في العام 2017 واعتقلت ثمانية أشهر بعدما صفعت جنديين إسرائيليين في باحة منزل العائلة في النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة وطلبت منهما مغادرة المكان.

ومنذ بداية الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة، تنفّذ قوات أمن الاحتلال عمليات دهم واسعة النطاق توقف خلالها فلسطينيين بزعم شبهات بـ"ارتكابهم أعمال عنف" أو "التحريض على العنف" أو "الانتماء إلى حماس".

واستشهد أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.