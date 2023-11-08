السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد اقتطاع الاحتلال ميزانية غزة

في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، من أموال المقاصة، السلطة ترفض تسلم أموال الضرائب التي يتجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب (المقاصة) منقوصة، بعد "قرصنة" إسرائيل لمئات الملايين من الشواكل.

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وأضاف الشيخ، في منشور على منصة "إكس" أن "القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواكل، ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة".

ومساء أمس، الثلاثاء، وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "قرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بعد خصم مخصصات قطاع غزة"، بالإضافة إلى خصم مخصصات الأسرى.

القيادة الفلسطينية ترفض استلام اموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة . وحدة الارض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه ، واوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي… — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 8, 2023

وقال الشيخ إن "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين، والمتقاعدين، البالغ عددهم 140 ألفا و53 ألفا على التوالي، إضافة إلى موازنات الوزارات المختلفة.

ولم يشر أي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لقيمة الأموال المقتطعة من أموال المقاصة.