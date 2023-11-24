الأسيرات والأسرى القاصرون الذين سيفرج عنهم الجمعة ضمن صفقة التبادل

سلطة السجون الإسرائيلية نقلت الأسيرات من سجن الدامون والأسرة القاصرين من سجن مجيدو إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم الساعة الرابعة مساء اليوم، في موازاة الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية في غزة سينقلون لمصر ومنها إلى إسرائيل

قال مفوض شؤون الاسرى الفلسطيني، قدورة فارس، إن إسرائيل ستطلق اليوم، الجمعة، سراح 39 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 قاصرا، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة حماس من قطاع غزة، وسيخرجون من معبر رفح إلى مصر، حيث سيتسلمهم الجيش الإسرائيلي وينقلون بمروحيات إلى إسرائيل.

وأضاف فارس أنه سيتم تسليم الأسرى، وجميعهم من الضفة الغربية أو القدس المحتلتين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر، قرب رام الله، حوالي الساعة الرابعة مساء. ونقلت سلطة السجون الأسيرات من سجن الدامون والأسرى القاصرين من سجن مجدو.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى القاصرين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 39، كالآتي:

يوسف محمد مصطفى عطا/ رام الله

قصي هاني علي أحمد/ بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل/ قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب/ الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم/ رام الله

براء بلال محمود ربعي/ الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد/ قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام/ الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب/ القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان/ رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش/ رام الله

جمال خليل جمال براهمه/ أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان/ نابلس

محمد أنيس سليم ترابي/ نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق/ القدس

روان نافز محمد أبو مطر/ رام الله

مرح جودت موسى بكير/ القدس

ملك محمد يوسف سليمان/ القدس

أماني خالد نعمان حشيم/ القدس

نهاية خضر حسين صوان/ القدس

فيروز فايز محمود البو/ القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية/ نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم/ نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة/ طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات/ نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي/ نابلس

أزهار ثائر بكر عساف/ القدس

رغد نشأت صلاح الفني/ طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر/ القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية/ بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي/ القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف/ قلقيلية

فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي/ رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة/ جنين

زينة رائد عبدو/ القدس

نور محمد حافظ الطاهر/ نابلس

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من القاصرين.