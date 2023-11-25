مستوطنون يعتدون على مزارعين في عقربا.. والاحتلال يقتلع نحو 150 شجرة زيتون شرق قلقيلية

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس... آليات الاحتلال جرفت هذه الدونمات الواقعة في المنطقة الشرقية من القرى، لصالح توسعة مستوطنة "حفات جلعاد"، الجاثمة على أراضي القرية، واقتلعت ما يزيد على 150 شجرة زيتون

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أكثر من 100 دونم، واقتلعت نحو 150 شجرة زيتون، في قرى إماتين وفرعتا وجيت شرق قلقيلية.

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وأفاد رئيس مجلس قروي إماتين فتحي غانم لـ"وفا"، بأن آليات الاحتلال جرفت هذه الدونمات الواقعة في المنطقة الشرقية من القرى، لصالح توسعة مستوطنة "حفات جلعاد"، الجاثمة على أراضي القرية، واقتلعت ما يزيد على 150 شجرة زيتون تقريبا، تتجاوز الـ50 عاما.

وأضاف غانم، أن هذه الدونمات وأشجار الزيتون تعود ملكيتها لعائلة صوان، وهم: زياد عبد الحفيظ صوان، وأحمد صادق صوان، وجمال صوان، وسائد صوان، وابراهيم صوان.

وهاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وشهد موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام، مئات الاعتداءات من المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث حرم مئات المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرى جنوب وغرب نابلس.