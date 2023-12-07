استشهاد عوض عنبر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أفادت مصادر محلية بأن عنبر استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

استُشهد عوض تايه محمد عنبر (47 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن عنبر استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة عصر اليوم، بعد وصول جثمانه من نابلس، حيث كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات هناك.

وباستشهاد عنبر يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 45، منهم 20 شهيدا من مخيم طولكرم.

واستشهد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، أمس الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم قبل نحو أسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.