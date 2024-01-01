منذ بدء الحرب على غزة: 4910 معتقلين فلسطينيين في الضفة والقدس

مما يذكر أن حصيلة الاعتقالات لا تشمل تلك التي نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين في السجون الإسرائيلية إلى 4910 معتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وقالت المؤسستان في بيان مشترك، إن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الإثنين 32 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 4910 فلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وجاء في البيان، أن "اعتقالات اليوم تركزت في بلدة قطنة بالقدس حيث اعتقل 12 مواطنا، فيما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات طولكرم ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم ومدينة القدس الشرقية".

مما يذكر أن حصيلة الاعتقالات لا تشمل تلك التي نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.