الضفة: إصابات برصاص قوات الاحتلال وإصابة شاب برصاص مستوطنين

في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، أصيب شاب برصاص مستوطنين من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل.

أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وحالات اختناق وآخر برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

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في مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أصيب طفل (12 عاما) بشظايا رصاص في رأسه مساء اليوم، بينما كان داخل منزله جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه المنازل بعد اقتحامها البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

كما اقتحمت قرية طورة ومحيط بلدتي عرابة ويعبد، حيث أصيب مواطنون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقرية طورة.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، أصيب شاب برصاص مستوطنين من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل.

وأطلق المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

كما اعتدى مستوطنو "أصفر" المقامة على أراضي خربة القانوب شرق بلدة سعير شمال الخليل على ممتلكات مواطن شرق بلدة الشيوخ، وعاثوا فيه خرابا وحطموا معداته الزراعية و"كرفانا" يستخدمه كمخزن لمعداته الزراعية.

وفي قرية مادما جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وحاصرت قوات الاحتلال المواطنين في مسجد القرية أثناء صلاة العصر وبيت غزاء بقاعة المجلس القروي، وأطلقت قنابل الغاز تجاههم وقنابل الصوت ما أسفر عن تحطم نوافذ القاعة.