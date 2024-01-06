إصابات برصاص الاحتلال في عدة بلدات بمنطقة طولكرم وبلدة قطنة

أصيب شاب، برصاص الاحتلال، اليوم السبت، عقب اقتحام بلدة بلعا شرقي طولكرم، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان من ضاحية شويكة شمالا.

أُصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، واُعتقل 18 آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت 18 مواطنا، وهم: حسام محمد طه، ومحمد حسن الدبيك، وجهاد صفية حوشية، واياد عدنان الفقيه، وزكريا أحمد القسيس، ويحيى أحمد القسيس، وبلال مصطفى جبر شماسنة، وأحمد مصطفى جبر شماسنة، وزياد باجس شماسنة، ومصطفى جبر شماسنة، ومأمون علي اسماعيل الفقيه، ومؤمن علي اسماعيل الفقيه، ومعين علي اسماعيل الفقيه، ومسلم وعلي اسماعيل الفقيه، وحمزة ناصر حوشية، ومحمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.

وفي سياق متصل، أصيب شاب، برصاص الاحتلال، اليوم السبت، عقب اقتحام بلدة بلعا شرقي طولكرم، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان من ضاحية شويكة شمالا.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن الشاب أصيب بالرصاص في أطرافه السفلية، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشر قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية وسط البلدة، بعد تفجير بوابته وتفتيشه وتخريب محتوياته، واعتقلت صاحبه المواطن فادي شوكت عمير، كما داهمت مبنى روضة بلعا، وفتشتها.

وفي السياق، أصيب ثلاثة مواطنين في مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إحداها بالكتف وإصابتين بالأرجل، ووصفت حالات جميع المصابين بالمستقرة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امرأتين، خلال اقتحامها ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال اعتقلت تهاني أحمد حسن نايفة زوجة الأسير محمد نايفة، المحكوم بالسجن المؤبد، وزوجة ابنها الأسير المحرر ربيع نايفة شهد محمد اعمر، عقب مداهمة منزليهما في الضاحية.