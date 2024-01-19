اقتحامات واعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لبلدات عدة في الضفة الغربية واعتقالاتها لعدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة.

اعتقالات في طولكرم، أمس (الأناضول)

أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة طمون، جنوب طوباس، بعد مداهمة منزله ومنازل عدد من سكان القرية ونشرت القناصة على أسطح عدة منازل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت أُمّر، شمال مدينة الخليل، خلال اقتحام منزله، كما اقتحمت قوة أخرى من الاحتلال بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

واعتقل الاحتلال شابين من بلدة كفر قليل خلال اقتحامه البلدة، جنوب نابلس، واقتحم الاحتلال بيت فوريك، شرق نابلس.

واقتحم جيش الاحتلال بلدتي قبيا وبدرس غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات وسيرتها في شوارعهما، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في قبيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.