الضفة: اقتحامات للاحتلال واشتباكات في مخيم بلاطة

اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في مخيم بلاطة تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

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كما ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة، وتفيد مصادر محلية بسماع صوت إطلاق نار كثيف، وأصوات انفجارات داخل المخيم.

من جانبها، أعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأنّ طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة واحدة بـ "شظايا" الرصاص الحي داخل مخيم بلاطة وقدمت لها العلاج ميدانيًا.

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بيت لحم

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.

قلقيلية

وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وبحسب مصادر محلية، سير جيش الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ، إلى الآن، عن اعتقالات.

إصابة شاب في نابلس

أصيب، مساء أمس الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابًا (20 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام منطقة رفيديا.

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