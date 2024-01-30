القدس: وفاة الابن الثالث متأثرا بإصابته وحالة الأم خطيرة إثر حريق بالمنزل

توفي الطفل سراج الدين الزغل (3 أعوام ونصف) من القدس، اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة من جراء احتراق منزل أسرته ليلحق بشقيقه محمد (5 سنوات) وشقيقته نسب (سنتان ونصف).

أُعلن في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل سراج الدين الزغل (3 أعوام ونصف)، متأثرا بإصابته الحرجة من جراء احتراق منزل أسرته ليلحق بشقيقه محمد (5 سنوات) وشقيقته نسب (سنتان ونصف)، ضحيتي الحريق الذي اندلع مساء يوم 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، علما أن والدتهم ما زالت ترقد في المستشفى بحالة خطيرة.

وكان الطفلان محمد ونسب قد لقيا مصرعيهما فيما أصيب شقيقهما سراج الدين (توفي اليوم) ووالدتهم نتيجة استنشاقهم الدخان، إثر اندلاع حريق منزل في رأس العمود بمدينة القدس، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "التحقيق الأولي يشير إلى اشتعال كنبة وفرش في مدخل العمارة من جراء دفاية أسلاك".