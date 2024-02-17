الضفة: اقتحامات متفرقة ومداهمات واعتقالات

قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات ومداهمات لقرى وبلدات في الضفة الغربية وتعتقل فتاة وعددا من الشبان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل جنين الغربي عند دوار الأحمدين وقرى بيت قاد وفقوعة وجلبون، وبلدة سيلة الظهر، وجابت عدة شوارع واحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل قرى كفيرت، وبير الباشا، وتلفيت، وجلبون، وعلى دوار عرابة، ورمانة، وزبوبا، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، قرية الجلمة وبلدة جلبون، شمال شرق جنين. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الجلمة وجلبون، وجابت عدة شوارع وأحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

غرب رام الله

وفي دير غسانة شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشابين هما محمد بسام البرغوثي، وأدهم فخري البرغوثي، وذلك عقب مداهمة منزليهما في القرية، وتفتيشهما، وبأن مواجهات اندلعت في وسط القرية، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

جنوب الخليل

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شابين من قرية خرسا جنوب الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشابين هما مصعب التلاحمة، وسالم الحلبي، وتم اعتقالهما بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

شمال بيت لحم

كما واعتقل الاحتلال، اليوم السبت، شابًا من مخيم العزة، شمال بيت لحم. وأوضح مصدر أمني لـ"وفا"، أن المعتقل هو ابراهيم رائد العزة (20 عامًا)، بعد أن داهمت قوة للاحتلال منزله وفتشته.

شرق نابلس

وفي النصارية شرق نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت القرية بعدة آليات من حاجز الحمرا، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، وقام باعتقال فتاة.

وأكدت مصادر محلية الفتاة المعتقلة تدعى شروق حزام، وجرى اعتقالها عقب مداهمة منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر أن عدة آليات عسكرية اقتحمت نابلس من جهة جبل الطور، وتمركزت في منطقة التعاون وفي شارع بيت ايبا بالمدينة، كما واقتحمت بلدة بورين، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.