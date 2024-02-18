اقتحام مخيم طولكرم: استشهاد شاب برصاص الاحتلال وإصابة آخرين

اقتحمت قوة خاصة للاحتلال مخيم طولكرم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم...

صورة توضيحية من اقتحام سابق للاحتلال في طولكرم (Getty images)

استشهد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وأصيب اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر، وفقا لم ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي أحدهم طفل وصفت إصابته بالخطيرة، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال تعيق الوصول للمصابين في المخيم.

ودارت اشتباكات مسلحّة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المُقتحمة للمخيم، وأشارت كتيبة طولكرم إلى أنها "استهدفت القوات الخاصة في مخيم طولكرم بشكل مباشر ونخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والعبوات".

وحاصر جيش الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم، وجرافاته تدمر البنية التحتية في المخيم. واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مخيم طولكرم.

ووثّقت مقاطع مصوّرة إلى آثار دماء ومعدّات إسعاف أولية للجيش الإسرائيلي في منزل حيث تحصّنوا فيه أثناء الاشتباكات المسلّحة مع الشبان في المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.