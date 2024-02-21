فلسطينيات | أخبار
21/02/2024 - 22:49

الأمم المتّحدة تدعو للتحرُّك قبل انهيار الصحّة العامّة في غزة

83 بالمئة من آبار المياه الجوفية في غزة خارج الخدمة، ولا تعمل أي من مرافق معالجة المياه العادمة || خط أنابيب واحد فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل يعمل في الوقت الراهن.

الأمم المتّحدة تدعو للتحرُّك قبل انهيار الصحّة العامّة في غزة

(Getty Images)

دعت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انهيار الصحة العامة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء.

وأكد دوجاريك أن الكثير من الناس في غزة لا يحصلون على المياه النظيفة.

وقال إن خط أنابيب واحد فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل يعمل في الوقت الراهن.

وأشار المتحدث الأممي، إلى أن 83 بالمئة من آبار المياه الجوفية في غزة خارج الخدمة، ولا تعمل أي من مرافق معالجة المياه العادمة.

وذكر أن الأمم المتحدة تحذر بشكل متكرر، مع شركائها، من الآثار المروعة لظروف النظافة السيئة والمياه الملوثة.

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وشدد دوجاريك على أنه على الرغم من ذلك، لا تزال جهود المساعدات الإنسانية تخضع للقيود الإسرائيلية.

ولفت إلى ضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انهيار الصحة العامة في غزة.

وأعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة "بحالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية خلال الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات" من قبل جنود وضباط إسرائيليين.

وقال دوجاريك إن "هذه التقارير مقلقة للغاية. ويحقق خبراؤنا بمجال حقوق الإنسان في هذه القضية. لدينا أيضًا ممثل خاص يهتم بهذه المسألة".

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وفي ما يتعلق بجلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش التبعات القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد دوجاريك، أن موقف الأمم المتحدة واضح وأنه "يجب أن ينتهي الاحتلال".

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